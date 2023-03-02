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Сегодня, 10:16

«Манчестер Юнайтед» одержал 30 побед в сезоне при тен Хаге

Виктория Кравченко
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» при главном тренере Эрике тен Хаге в этом сезоне одержал 30 побед во всех турнирах.

Ранее клуб в матче 1/8 финала Кубка Англии обыграл «Вест Хэм» (3:1) и вышел в полуфинал турнира.

Для 30 побед «МЮ» потребовался 41 матч. Отметим, лишь в сезоне 2006/07 и 2012/13 команда еще быстрее достигла рубежа в 30 побед, тогда это случилось за сорок матчей. И в обоих случаях «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии.

После 24 туров АПЛ «МЮ» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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