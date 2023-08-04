Артета — о Суперкубке Англии: «Встречаемся с «Сити», сильнейшей командой Европы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.

«Бороться за каждый трофей — это то, чего мы хотим. Сделанного в прошлом сезоне было недостаточно для завоевания главного трофея, и в этот раз надо быть лучше. Мы рады, что имеем возможность завоевать награду. Встречаемся с сильнейшей командой Европы, фаворитом, и знаем, каковы требования. Мы очень довольны составом и хотим обеспечить здоровую конкуренцию. Мы кое-что пытаемся сделать, и время еще есть. Нужно принять несколько решений», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Матч за Суперкубок Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» пройдет 6 августа. «Горожане» 6 раз выигрывали этот трофей, а «канониры» — 16.