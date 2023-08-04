Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:37

Артета — о Суперкубке Англии: «Встречаемся с «Сити», сильнейшей командой Европы»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.

«Бороться за каждый трофей — это то, чего мы хотим. Сделанного в прошлом сезоне было недостаточно для завоевания главного трофея, и в этот раз надо быть лучше. Мы рады, что имеем возможность завоевать награду. Встречаемся с сильнейшей командой Европы, фаворитом, и знаем, каковы требования. Мы очень довольны составом и хотим обеспечить здоровую конкуренцию. Мы кое-что пытаемся сделать, и время еще есть. Нужно принять несколько решений», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Матч за Суперкубок Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» пройдет 6 августа. «Горожане» 6 раз выигрывали этот трофей, а «канониры» — 16.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Представительница Сомали пробежала стометровку на Универсиаде за 21 секунду и установила антирекорд
Российская теннисистка Корнеева заявила, что не думает о смене гражданства
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Венгер — об «Арсенале»: «У нас есть все инструменты, чтобы бороться за чемпионство»

Гвардиола: «Если кто-то хочет подписать Силву, он должен сесть на самолет и прилететь на переговоры»