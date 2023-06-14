Мостовой: «Виллиан точно бы не испортил картину в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что полузащитник Виллиан не рассматривает возможность продолжения карьеры в московской команде.

«Виллиану 34 года. Ничего страшного в этом нет, что он не продолжит карьеру в «Спартаке». Можно не обращать внимания на эти новости. Но подписать его пытались, думаю. Картину он точно бы не испортил. Даже улучшил бы. Есть пример Мозеса. К его трансферу все относились скептически, но он оказался одним из лучших игроков «Спартака». Виллиан тоже был бы одним из лучших, думаю. Примерно как Промес. Для РПЛ Виллиан игрок очень высокого уровня. Тем более последние сезоны он отыграл в АПЛ. Так что он однозначно помог бы «Спартаку». Ну раз опровергли — что теперь обсуждать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

На данный момент бразильский футболист является игроком «Фулхэма». В минувшем сезоне 34-летний Виллиан провел 27 матчей в АПЛ, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Ранее полузащитник выступал за такие команды, как «Арсенал», «Челси», «Анжи» и другие.