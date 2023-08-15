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Сегодня, 22:40

«МЮ» не может купить Павара после срыва трансфера Магуайра в «Вест Хэм»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Наличие защитника Харри Магуайра помешает «Манчестер Юнайтед» купить игрока «Баварии» Бенжамена Павара.

Как сообщает Sky Sports, трансфер Павара стал маловероятен после того, как сделка по переходу Магуайра с «Вест Хэмом» сорвалась. Это связано как с объемом доступных средств у «МЮ», так и с количеством игроков на схожие позиции.

Сам Магуайр верит, что в новом сезоне получит достаточно возможностей проявить себя в форме «манкунианцев».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 27-летнего Павара около 29 миллионов евро. Руководство «Баварии» хочет за игрока от 45 до 50 миллионов евро.

Источник: Sky Sports
Бенжамен Павар
Харри Магуайр
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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