«МЮ» не может купить Павара после срыва трансфера Магуайра в «Вест Хэм»

Наличие защитника Харри Магуайра помешает «Манчестер Юнайтед» купить игрока «Баварии» Бенжамена Павара.

Как сообщает Sky Sports, трансфер Павара стал маловероятен после того, как сделка по переходу Магуайра с «Вест Хэмом» сорвалась. Это связано как с объемом доступных средств у «МЮ», так и с количеством игроков на схожие позиции.

Сам Магуайр верит, что в новом сезоне получит достаточно возможностей проявить себя в форме «манкунианцев».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 27-летнего Павара около 29 миллионов евро. Руководство «Баварии» хочет за игрока от 45 до 50 миллионов евро.