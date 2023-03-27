«МЮ» отклонил предложения об аренде Гринвуда, так как ведет внутреннее расследование

«Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать форварда Мэйсона Гринвуда до окончания внутреннего расследования, сообщает The Athletic.

По данным источника, в зимнее трансферное окно игроком интересовались турецкие клубы, однако клуб не рассматривал никаких предложений, пока не закончит расследование по делу об изнасиловании.

В 2022 году девушка футболиста обвинила его в изнасиловании и избиении. Позже стало известно, что пара ждет ребенка. В 2023 году с Гринвуда сняли все обвинения, но «Манчестер Юнайтед» начал внутреннее расследование ситуации.