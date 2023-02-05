На следующей неделе начнется сбор официальных предложений о покупке «Манчестер Юнайтед»

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На следующей неделе начнется сбор официальных предложений о покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
Семейство Глэйзеров наняло американский инвестиционный банк Raine Group, который в прошлом году осуществил продажу «Челси» и который на следующей неделе начинает процедуру сбора заявок от потенциальных покупателей «Юнайтед».
Глэйзеры рассчитывают получить предложения свыше 4 миллиардов фунтов. В идеале американское семейство хотело бы выручить 6-8 миллиардов, несмотря на то, что капитализация их клуба в соответствии с котировками акций на фондовой бирже Нью-Йорка составляет только 3 миллиарда.
Фаворитом на покупку «Юнайтед» считается британский миллиардер Джим Рэтклифф. Также приобрести «красных дьяволов» хотят инвесторы из Соединенных Штатов, Ближнего Востока и Азии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования