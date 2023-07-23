Джексон: «В новом сезоне «Челси» будет делать потрясающие вещи»

Нападающий «Челси» Николас Джексон поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

22-летний сенегалец перешел в «Челси» из «Вильярреала» этим летом. Его контракт с английским клубом рассчитан до 2031 года

«Это молодая команда, но я привык играть с молодыми игроками в моем бывшем клубе, — цитирует Sky Sport Джексона. — Когда тренер верил в нас, мы всегда показывали хороший результат, и здесь будет то же самое. Я очень счастлив, и мы собираемся делать потрясающие вещи».

В сезоне-2022/23 Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал».