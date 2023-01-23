Нападающий Ингз получил травму в первом матче за «Вест Хэм»

Нападающий Дэнни Ингз в первом же матч за «Вес Хэм» получил повреждение колена, сообщает The Guardian.

Отмечается, что травма не слишком серьезная, но форвард же пропустит несколько недель.

Вероятно, Ингз пропустит матчи чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4 февраля) и «Челси» (11 февраля). Возвращение Ингса на футбольное поле ожидается в матче с «Тоттенхэмом» (19 февраля) или в матче с «Ноттингем Форест» (25 февраля).

На текущий момент «Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.