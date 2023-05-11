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Варди — о турнирном положении «Лестера»: «Слово «больно» недостаточно сильное, чтобы передать мои чувства»

Мария Гусева
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Нападающий «Лестера» Джейми Варди высказался о результатах команды в текущем сезоне.

«Это тяжело. Думаю, что слово «больно» недостаточно сильное, чтобы передать мои чувства, — цитирует Goal Варди. - Я переживаю все взлеты и падения на протяжении всего времени, что я здесь. Я никогда не хотел, чтобы мы снова оказались в такой ситуации, как сейчас. Но ничего нельзя поделать с тем, что уже прошло, мы не можем изменить результат завершившихся матчей. У нас осталось три игры, и нам нужно набрать очки, все просто. Я должен выложиться на полную и попытаться максимально помочь команде».

«Лестер» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 35 матчах.

Джейми Варди
Футбол
ФК Лестер
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