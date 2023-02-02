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Сегодня, 18:57

Нападающий «Лидса» Родриго выбыл из строя на два месяца

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Лидс Юнайтед» Родриго пропустит около двух месяцев из-за травмы голеностопа, сообщает пресс-служба английской команды.

31-летний форвард получил повреждение в матче 4-го раунда Кубка Англии против «Аккрингтон Стэнли» (3:1)

Родриго является лучшим бомбардиром «Лидса» в текущем сезоне. Он сыграл за английскую команду 18 матчей в АПЛ, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

Его команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 очков за 19 матчей.

В 22-м туре АПЛ «Лидс Юнайтед» встретится с «Ноттингем Форест». Матч пройдет 5 февраля, начало — 6.00 мск.

Футбол
ФК Лидс
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