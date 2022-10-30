Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

30 октября, 23:31

Криштиану Роналду — о победе над «Вест Хэмом»: «Важные три очка»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду коротко прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в матче 14-го тура АПЛ.

«Важные три очка», — написал Роналду, оставив к записи хэштег #WellDoneLads (молодцы, парни).

Португалец вышел на поле в стартовом составе и сыграл все 90 минут. Он пробил по воротам шесть раз, в створ пришелся один.

«Манчестер Юнайтед» благодаря победе поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, подопечные Эрика тен Хага набрали 23 очка после 12 матчей.

Криштиану Роналду
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игровая ночь в НХЛ: Кучеров разошелся и принес победу своей команде, а Капризов отметил юбилей
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Криштиану Роналду хотел снова уйти из «МЮ», но ему было некуда деваться
Тен Хаг: «Мы рады, что он здесь, Криштиану — важный игрок»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Далот: «Когда Роналду на поле — мы становимся лучше»
Роналду считает свое возвращение «Манчестер Юнайтед» катастрофой
В «Наполи» отреагировали на слухи о подписании Криштиану Роналду
Главный тренер «Спортинга»: «У нас нет денег, чтобы платить Роналду зарплату»
«Возвращаемся с тем же настроем и отношением к делу». Роналду поделился эмоциями после возвращения к тренировкам с основной «МЮ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Мойес: «Вся команда сегодня играла действительно хорошо»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа оценил вклад игроков команды в победу над «Вест Хэмом»