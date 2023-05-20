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Сегодня, 06:21

Рэшфорд может пропустить второй матч «МЮ» подряд

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг допустил, что нападающий клуба Маркус Рэшфорд может пропустить матч с «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ.

«Рэши хорошо тренировался всю неделю, но сегодня [в пятницу] он сообщил, что заболел. Посмотрим, как он будет восстанавливаться. Завтра будет видно», — приводит Sky Sports слова тен Хага.

Форвард пропустил матч 36-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:0).

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 53 матча за манкунианцев во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач.

Маркус Рэшфорд
ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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