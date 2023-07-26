Нападающий «Рексема» Маллин пробил легкое в столкновении с вратарем «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Рексема» Пол Маллин пробил легкое в столкновении с голкипером «Манчестер Юнайтед» (3:1) Натаном Бишопом в товарищеском матче, сообщает Daily Mail.

Бишоп врезался в Маллина на 12-й минуте встречи, после чего 28-летнему нападающему была оказана экстренная помощь и он самостоятельно покинул поле в кислородной маске. В больнице в Сан-Диего пострадавшему было диагностировано пробитие легкого.

«Хотел принести свои искренние извинения Полу. Я допустил ошибку, не имея злого умысла, это был несчастный случай. Желаю скорейшего выздоровления и надеюсь увидеть тебя снова как можно быстрее», — написал Бишоп в Twitter.

Владелец «Рексема» канадский актер Райан Рейнольдс в своих соцсетях написал: «Пол Маллин вкладывает последнюю каплю крови во все, что он делает. Все мы желаем ему скорейшего выздоровления».

Также после матча главный тренер валийского клуба Фил Паркинсон был недоволен действиями вратаря «МЮ».

«Я в ярости, честно говоря. Это был неуклюжий, безрассудный поступок в предсезонной игре, и я совсем не доволен этим. Вратаря я не видел, и ему, наверное, лучше пока держаться от нас подальше, потому что мы не очень довольны. Пол Маллин — наш талисман», — сказал он.