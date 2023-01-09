Сон Хын Мин заявил, что «Тоттенхэм» намерен обыграть «Арсенал» в матче АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Арсеналом» в 20-м туре АПЛ.

«Арсенал» в этом сезоне хорошо играет? Если честно, мне это неинтересно. Мы проиграли им на выезде, поэтому нам предстоит много работы, чтобы добиться успеха. Думаю, болельщики были очень разочарованы, когда мы проиграли на «Эмирейтс», так что дома перед нами стоит серьезная задача. Все должны быть готовы бросить свои силы на победу", — приводит слова Сон Хын Мина Goal.

В сезоне АПЛ-2022/23 «Арсенал» и «Тоттенхэм» уже играли друг против друга в 9-м туре, тогда победу одержал клуб из Лондона (3:1).

Матч 20-го тура между командами состоится в воскресенье, 15 января. Начало — в 19.30 мск.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии (44 очка), «Тоттенхэм» — пятый (33 очка).