Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:00

«Челси» согласовал аренду Жоау Феликса из «Атлетико» за 11 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
Жоау Феликс.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Челси» достиг устной договоренности об аренде нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, утверждает The Athletic.

Английский клуб заплатит за аренду 11 миллионов евро, что ниже той суммы, которую изначально хотел получить «Атлетико».

Ранее сообщалось, что 23-летним игроком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В сезоне-2022/23 Феликс забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико».

Контракт португальского футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Челси
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвежцы могут отказаться от Олимпиады-2024 из-за России. Они уже грозились бойкотировать Пекин-2022
Устюгов и Большунов цепляют друг друга после каждого спринта. Что будет на этапе в Сыктывкаре?
Макрон рассказал о «парадоксе» Путина
В США заявили, что Путин указом о перемирии продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского
В ДНР возобновляется работа одного из крупнейших месторождений каолина
Путин внес в ГД проект о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Экс-тренер ПСВ предположил, что Гакпо несвоевременно перешел в «Ливерпуль»

Сон Хын Мин заявил, что «Тоттенхэм» намерен обыграть «Арсенал» в матче АПЛ