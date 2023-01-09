«Челси» согласовал аренду Жоау Феликса из «Атлетико» за 11 миллионов евро

«Челси» достиг устной договоренности об аренде нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, утверждает The Athletic.

Английский клуб заплатит за аренду 11 миллионов евро, что ниже той суммы, которую изначально хотел получить «Атлетико».

Ранее сообщалось, что 23-летним игроком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В сезоне-2022/23 Феликс забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико».

Контракт португальского футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.