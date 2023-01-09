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Сегодня, 19:19

Защитник Далот подтвердил, что ведет переговоры о новом долгосрочном контракте с «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Диогу Далот подтвердил, что ведет переговоры о новом долгосрочном контракте с «Манчестер Юнайтед».

«Переговоры действительно идут. Посмотрим, как все сложится. Не секрет, что я люблю «Манчестер Юнайтед» и меня все здесь устраивает», — приводит слова игрока в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Текущее соглашение 23-летнего футболиста с клубом недавно было продлено до 2024 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл за «МЮ» 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

ФК Манчестер Юнайтед
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