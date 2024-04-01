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Невилл похвалил «Арсенал» за игру в обороне против «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл похвалил «Арсенал» за игру в обороне в матче 29-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0).

«Я никогда не видел, чтобы команда так усложняла задачу «Манчестер Сити» в финальной трети. «Арсенал» вообще все пространство перекрал и не оставили ни одной свободной зоны. Способ, которым «Арсенал» защищался, был уникальным», — цитирует Невилла Daily Mail.

«Манчестер Сити» набрал 64 очка и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 65 очками — на второй строчке. Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль» (67), который обыграл «Брайтон» (2:1) 31 марта.

Гари Невилл
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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