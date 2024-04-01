Невилл похвалил «Арсенал» за игру в обороне против «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл похвалил «Арсенал» за игру в обороне в матче 29-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0).

«Я никогда не видел, чтобы команда так усложняла задачу «Манчестер Сити» в финальной трети. «Арсенал» вообще все пространство перекрал и не оставили ни одной свободной зоны. Способ, которым «Арсенал» защищался, был уникальным», — цитирует Невилла Daily Mail.