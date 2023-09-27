«Манчестер Сити» на выезде проведет матч 1/16 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» 27 сентября, в среду. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, Англия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Формальные события встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Видеотрансляции матча на российских телеканалах не запланировано. Смотреть бесплатно прямой эфир встречи «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» можно будет в соцсети ВКонтакте.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 18 очков в шести турах и лидирует в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» 9 очков и текущее восьмое место. В чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 18 очков в шести турах и лидирует в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» 9 очков и текущее восьмое место.

Кубок Английской футбольной лиги считается менее престижным турниром, чем Кубок Англии, который имеет гораздо более богатую историю, и в розыгрыше которого принимают участие клубы даже из нижних дивизионов системы футбольных лиг Англии. «МЮ» является действущим победителем турнира.

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