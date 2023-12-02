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Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов в истории «Челси».
Первое место занял переход Фрэнка Лэмпарда из «Вест Хэма» в 2001 году. Англичанин выступал за лондонцев до 2014 года. Он провел 648 матчей, забил 211 мячей и отдал 145 результативных передач.
В составе «Челси» Лэмпард трижды становился чемпионом Англии, 4 раза выиграл Кубок страны, дважды Суперкубок и по разу становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Второе место в рейтинге занял трансфер Эдена Азара из «Лилля» в 2012-м, третье — Роя Бентли из «Ньюкасла» в 1948-м.