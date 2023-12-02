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Трансфер Лэмпарда признан лучшим в истории «Челси» по версии FourFourTwo, Азар и Дрогба — в топ-5

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фрэнк Лэмпард.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов в истории «Челси».

Первое место занял переход Фрэнка Лэмпарда из «Вест Хэма» в 2001 году. Англичанин выступал за лондонцев до 2014 года. Он провел 648 матчей, забил 211 мячей и отдал 145 результативных передач.

В составе «Челси» Лэмпард трижды становился чемпионом Англии, 4 раза выиграл Кубок страны, дважды Суперкубок и по разу становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Второе место в рейтинге занял трансфер Эдена Азара из «Лилля» в 2012-м, третье — Роя Бентли из «Ньюкасла» в 1948-м.

  1. Фрэнк Лэмпард из «Вест Хэма» (2001 год)
  2. Эден Азар из «Лилля» (2012)
  3. Рой Бентли из «Ньюкасла» (1948)
  4. Дидье Дрогба из «Марселя» (2004)
  5. Петр Чех из «Ренна» (2004)
  6. Клод Макелеле из «Реала» (2003)
  7. Джанфранко Дзола из «Пармы» (1993)
  8. Джанлука Виалли из «Ювентуса» (1996)
  9. Эшли Коул из «Арсенала» (2006)
  10. Арьен Роббен из ПСВ (2004)
Дидье Дрогба
Фрэнк Лэмпард
Эден Азар
Футбол
ФК Челси
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