Трансфер Лэмпарда признан лучшим в истории «Челси» по версии FourFourTwo, Азар и Дрогба — в топ-5

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов в истории «Челси».

Первое место занял переход Фрэнка Лэмпарда из «Вест Хэма» в 2001 году. Англичанин выступал за лондонцев до 2014 года. Он провел 648 матчей, забил 211 мячей и отдал 145 результативных передач.

В составе «Челси» Лэмпард трижды становился чемпионом Англии, 4 раза выиграл Кубок страны, дважды Суперкубок и по разу становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Второе место в рейтинге занял трансфер Эдена Азара из «Лилля» в 2012-м, третье — Роя Бентли из «Ньюкасла» в 1948-м.