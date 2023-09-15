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Сегодня, 15:47

«Ньюкасл» продлил контракт с форвардом Уилсоном до 2025 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ньюкасл» объявил о продлении контракта с нападающим Каллумом Уилсоном.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 31-летним игроком рассчитано до лета 2025 года. Предыдущий контракт у игрока истекал в 2024 году.

В сезоне-2023/24 Уилсон сыграл за «Ньюкасл» 4 матча в АПЛ и забил 2 гола. Он выступает за клуб с 2020 года.

ФК Ньюкасл Юнайтед
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