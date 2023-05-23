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Сегодня, 00:14

«Ньюкасл» впервые за 20 лет сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
Игроки «Ньюкасла» после матча с «Лестером».
Фото Reuters
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«Ньюкасл» в матче 37-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Лестером» (0:0).

Таким образом, «сороки» набрали 70 очков и гарантировали себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов впервые за 20 лет.

В сезоне-2002/2003 «Ньюкасл» занял второе место в первом групповом турнире Лиги чемпионов. Во втором этапе команда заняла третье место в группе с «Барселоной», «Интером» и «Байером» и не вышла в плей-офф.

«Ньюкасл» с 70 очками занимает третье место в турнирной таблице и не опустится ниже четвертого места. У «Ливерпуля», идущего на пятой строчке, 66 очков за тур до конца сезона.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Лестер
ФК Ньюкасл Юнайтед
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