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Сегодня, 17:30

«Ньюкасл» выбирает между Кьезой и Собослаи

Руслан Минаев
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«Ньюкасл» планирует еще одно усиление перед сезоном-2023/24, в котором клуб выступит в Лиге чемпионов.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Ньюкасл» подписал полузащитника «Милана» Сандро Тонали за 70 миллионов евро.

По данным Sky Sports, теперь «сороки» собираются укрепить линию атаки. Среди вариантов — хавбек «Ювентуса» Федерико Кьеза и полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи.

В контракте 22-летнего венгра прописана сумма отступных в размере 60 миллионов фунтов стерлингов. Контракт Собослаи с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне на его счету 46 матчей во всех турнирах — 10 голов и 13 результативных передач.

Соглашение Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года, его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро. В прошлом сезоне 25-летний итальянец забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 33 матчах за «Юве».

Доминик Собослаи
Федерико Кьеза
ФК Лейпциг
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Ювентус
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