«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в 4-м раунде Кубка Англии

8 января, 23:40
Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.
«Манчестер Сити» встретится в гостях с «Тоттенхэмом», «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Челси». «Ливерпуль» проведет матч с победителем пары «Норвич» - «Бристоль Роверс».
Клуб шестого дивизиона Англии «Мейдстон Юнайтед» сыграет на выезде с «Ипсвичем».
Матчи состоятся 27 и 28 января.
Результаты жеребьевки 4-го раунда Кубка Англии:
«Уотфорд» — «Саутгемптон»
«Блэкберн» — «Рексэм»
«Борнмут» — «Суонси»
«Вест Бромвич» — «Брентфорд»/«Вулверхэмптон»
«Вест Хэм»/«Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест»/«Блэкпул»
«Шеффилд Уэднсдей» — «Ковентри»
«Лестер» — «Халл»/«Бирмингем»
«Челси» — «Астон Вилла»
«Ипсвич» — «Мейдстон Юнайтед»
«Ливерпуль» — «Норвич»/«Бристоль Роверс»
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
«Лидс» — «Плимут»
«Кристал Пэлас»/«Эвертон» — «Лутон»/«Болтон»
«Ньюпорт Каунти»/«Истли» — «Уиган»/«Манчестер Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон»
«Фулхэм» — «Ньюкасл»