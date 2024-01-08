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8 января, 23:40

«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в 4-м раунде Кубка Англии

Руслан Минаев
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Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.

«Манчестер Сити» встретится в гостях с «Тоттенхэмом», «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Челси». «Ливерпуль» проведет матч с победителем пары «Норвич» - «Бристоль Роверс».

Клуб шестого дивизиона Англии «Мейдстон Юнайтед» сыграет на выезде с «Ипсвичем».

Матчи состоятся 27 и 28 января.

Результаты жеребьевки 4-го раунда Кубка Англии:

«Уотфорд» — «Саутгемптон»

«Блэкберн» — «Рексэм»

«Борнмут» — «Суонси»

«Вест Бромвич» — «Брентфорд»/«Вулверхэмптон»

«Вест Хэм»/«Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест»/«Блэкпул»

«Шеффилд Уэднсдей» — «Ковентри»

«Лестер» — «Халл»/«Бирмингем»

«Челси» — «Астон Вилла»

«Ипсвич» — «Мейдстон Юнайтед»

«Ливерпуль» — «Норвич»/«Бристоль Роверс»

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Лидс» — «Плимут»

«Кристал Пэлас»/«Эвертон» — «Лутон»/«Болтон»

«Ньюпорт Каунти»/«Истли» — «Уиган»/«Манчестер Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон» 

«Фулхэм» — «Ньюкасл»

ФК Астон Вилла
ФК Блэкберн Роверс
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вест Бромвич
ФК Ипсвич Таун
ФК Ковентри Сити
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
ФК Суонси Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Уотфорд
ФК Фулхэм
ФК Челси
ФК Шеффилд Юнайтед
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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
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«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
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«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
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