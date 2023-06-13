Ортега не собирается уходить из «Манчестер Сити» летом

Вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега заявил, что не собирается уходить из команды этим летом.

«Останусь ли я на следующий сезон? Полагаю, да. Мы только обжились в Манчестере, адаптация заняла определенное время. Я должен сказать, здесь довольно мило», — приводит Sky Germany слова Ортеги.

Ортега перешел в «Манчестер Сити» из «Арминии» на правах свободного агента летом 2022 года. Голкипер пропустил 7 голов в 14 матчах за английскую команду, отыграв 9 встреч на ноль.

Вместе с «Манчестер Сити» Ортега стал чемпионом Англии, победителем Кубка страны, а также Лиги чемпионов. Контракт 30-летнего немца с клубом действует до конца июня 2025 года.