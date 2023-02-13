Паркер: «Обамеянг недостаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер высказался о возможном переходе форварда «Челси» Пьер-Эмерика Обамеянга в манчестерский клуб.

«Обамеянг мог бы успешно тренироваться под руководством Эрика тен Хага. Проблема в том, что он недостаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед». Он был ужасен в «Челси», и мне было бы не по себе, если бы его когда-нибудь упомянули как потенциального игрока «МЮ». Не думаю, что Эрик тен Хаг даже рассматривает такую возможность. Думаю, Обамеянгу будет очень трудно найти новый клуб. Если он хочет остаться в Премьер-лиге, то не в составе команды, которая борется за титул», — цитирует Goal Паркера.

Обамеянг перешел в «Челси» в сентябре 2022 года из «Барселоны». Срок контракта 33-летнего габонца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Челси».