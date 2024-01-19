Перишич вернулся в хорватский «Хайдук»

Нападающий «Тоттенхэма» Иван Перишич на правах аренды перешел в «Хайдук», сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение 34-летнего футболиста с хорватским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Перишич — воспитанник «Хайдука». В разные годы своей карьеры он также выступал за «Брогге», «Боруссию» (Дортмунд), «Интер», «Баварию» и другие команды.

В «Тоттенхэме» хорватский форвард играл с 2022 года. Он провел 50 матчей за английскую команду, в которых отметился 1 голом и 14 результативными передачами.

Перишич с 2011 года является игроком сборной Хорватии, вместе с которой стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.