Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:07

Перишич вернулся в хорватский «Хайдук»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Тоттенхэма» Иван Перишич на правах аренды перешел в «Хайдук», сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение 34-летнего футболиста с хорватским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Перишич — воспитанник «Хайдука». В разные годы своей карьеры он также выступал за «Брогге», «Боруссию» (Дортмунд), «Интер», «Баварию» и другие команды.

В «Тоттенхэме» хорватский форвард играл с 2022 года. Он провел 50 матчей за английскую команду, в которых отметился 1 голом и 14 результативными передачами.

Перишич с 2011 года является игроком сборной Хорватии, вместе с которой стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.

Иван Перишич
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Хайдук
0
Читайте также
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Медведев отыгрался с 0-2 по сетам и вышел в третий круг Australian Open
Боец ВС РФ рассказал о смене тактики использования кассетных снарядов в ВСУ
Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Челси» готов продать нападающего Бройю за 50-60 миллионов фунтов