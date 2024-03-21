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21 марта, 23:29

С «Лестера» могут снять очки за нарушение финансовых правил

Алина Савинова
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«Лестеру» предъявлены обвинения за предполагаемое нарушение финансовых правил, сообщает Sky Sports.

Как отмечает источник, в официальном заявлении АПЛ говорится, что независимая комиссия в настоящее время расследует данное дело. Нарушение имело место быть в сезоне-2022/23, по итогам которого «Лестер» вылетел в Чемпионшип.

В марте клуб должен опубликовать финансовую отчетность. Предполагается, что убытки «Лестера» за последние три года могут составить 105 миллионов стерлингов. После этого на сайте АПЛ будет опубликовано окончательное решение независимой комиссии по «Лестеру». Если вина «лис» в нарушении финансовых правил будет доказана, то команду могут лишить очков в следующем сезоне. Одно из условий — ее возвращение в АПЛ.

18 марта появилась информация, что английская премьер-лига приняла решение оштрафовать «Ноттингем» на четыре очка из-за нарушения финансовых правил.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/13099398/leicester-charged-by-premier-league-over-alleged-breach-of-profitability-and-sustainability-rules
Футбол
ФК Лестер
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