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Сегодня, 18:22

Почеттино хочет сохранить Маунта в «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который может возглавить «Челси», настаивает на сохранении в команде Мэйсона Маунта, утверждает Daily Mail.

По информации источника, Почеттино готов сделать Маунта ключевым игроком «Челси» в следующем сезоне. Контракт 24-летнего полузащитника с лондонцами истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что «Челси» продаст Маунта после окончания сезона, если не сумеет договориться с ним о новом соглашении.

В текущем сезоне Маунт провел 35 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Маурисио Почеттино
Мейсон Маунт
Футбол
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