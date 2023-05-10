Почеттино хочет сохранить Маунта в «Челси»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который может возглавить «Челси», настаивает на сохранении в команде Мэйсона Маунта, утверждает Daily Mail.

По информации источника, Почеттино готов сделать Маунта ключевым игроком «Челси» в следующем сезоне. Контракт 24-летнего полузащитника с лондонцами истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что «Челси» продаст Маунта после окончания сезона, если не сумеет договориться с ним о новом соглашении.

В текущем сезоне Маунт провел 35 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.