4 апреля, 21:00
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» встретятся в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу в четверг, 4 апреля. Игра начнется в 22.15 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию встречи «Челси» — «МЮ» можно будет бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте»: первый вариант, второй и третий. Следите за ключевыми событиями игры 31-го тура АПЛ с помощью матч-центра «СЭ». «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Челси» — «МЮ» на своем сайте.
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