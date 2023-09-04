Почеттино отреагировал на свист болельщиков «Челси» в адрес команды

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о свисте болельщиков во время матча 4-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:1).

«Можно понять людей, которые привыкли к результатам прошлого. Они хотят видеть, как команда побеждает и играет хорошо. Мы не играем блестяще, но, по моему мнению, выступление не было плохим. Если бы мы забили в первые несколько минут, а у нас было два явных момента, счёт мог стать 2:0, то, возможно, матч завершился бы иначе. Болельщики хотят побед. Мы должны дать им возможность быть счастливыми, нужно продолжать работать. Я понимаю, что это «Челси». Здесь нужно выигрывать в каждой игре», — приводит слова Почеттино Football.London.

«Челси» с 4 очками занимает 11-е место в АПЛ. Команда в четырех матчах одержала только одну победу.