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Сегодня, 15:51

Почеттино рассказал, чего ждет от матча «Челси» с «Тоттенхэм»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о результатах команд в этом сезон.

Завтра, 2 мая, лондонцы примут «Тоттенхэм», который аргентинец возглавлял с 2014 по 2019 год.

«Это вновь будет особенный матч, ведь я встречусь с людьми, с которыми очень долго работал. Как я и говорил раньше, мы хотим победить», — заявил Почеттино на пресс-конференции.

В первом туре «Челси» разгромил «Тоттенхэм» 4:1 на выезде.

«Челси» после 33 туров занимают 9-е место турнирной таблицы Англии, набрав 48 баллов.

ФК Челси
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