Почеттино сравнил Коула Палмера с Ди Марией

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что хавбек лондонцев Коул Палмер напоминает вингера сборной Аргентины Анхеля Ди Марию.

«Коул Палмер до сих пор играл превосходно. У него есть способности и потенциал, чтобы играть как Анхель Ди Мария. Конечно, до него еще далеко, но Коул такой игрок, который может связывать игру, быть плеймейкером и забивать», — сказал Почеттино TNT Sports.

21-летний англичанин перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. Он провел за лондонцев 21 матч во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.