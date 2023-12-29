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Сегодня, 16:16

Почеттино сравнил Коула Палмера с Ди Марией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что хавбек лондонцев Коул Палмер напоминает вингера сборной Аргентины Анхеля Ди Марию.

«Коул Палмер до сих пор играл превосходно. У него есть способности и потенциал, чтобы играть как Анхель Ди Мария. Конечно, до него еще далеко, но Коул такой игрок, который может связывать игру, быть плеймейкером и забивать», — сказал Почеттино TNT Sports.

21-летний англичанин перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. Он провел за лондонцев 21 матч во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Анхель Ди Мария
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
Коул Палмер
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