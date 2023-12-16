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Сегодня, 13:20

Почеттино: «Я буду продолжать верить в руководство «Челси», потому что оно верит в меня»

Алина Савинова
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что руководство лондонского клуба сохраняет к нему доверие.

«Я человек, который до конца доверяет своему руководству, пока кто-то не поставит точку в нашем сотрудничестве, как это произошло в «Тоттенхэме», где я до конца был верен владельцу клуба. Конечно, я понимаю, что мне нужно добиваться результата. Я знаю, что из себя представляет футбол. Мое решение подписать контракт с «Челси» было обусловлено тем, что я верил руководству клуба, предложившему мне эту работу. И я буду продолжать верить, так как в клубе показывают, что доверяют моей деятельности», — приводит Goal слова Почеттино.

На данный момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 19 очков за 16 туров.

В субботу, 16 декабря, лондонский клуб сыграет против «Шеффилд Юнайтед». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/mauricio-pochettino-facing-sack-chelsea-blues-boss-insists-fear-his-job-amid-poor-run-form/blt14805976d7bac00e#cs4f1bfee0d6d3a4b3
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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