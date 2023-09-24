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Сегодня, 08:20

Почеттино – о разнице между ним и Тухелем в «Челси»: «Томас пришел в уже построенный проект»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сравнил ситуацию, в которой он возглавил клуб, с началом работы экс-тренера лондонцев Томаса Тухеля.

Тухель тренировал «Челси» с 2021 по 2022 год. В своем дебютном сезоне он выиграл с командой Лигу чемпионов.

«Томас пришел в другой проект. Проект, который уже был построен. Тогда как мы пришли в клуб, в котором менялись принципы работы. Вот почему все по-другому.

Мы собираемся построить что-то для будущего, но со временем. Можно разрушить все за одну секунду, но чтобы построить что-то, что начнет работать, нужно сделать несколько шагов», – цитирует Почеттино football.london.

51-летний аргентинец возглавил «Челси» летом этого года. Под его руководством синие провели 6 матчей, в которых одержали две победы, дважды сыграли вничью и уступили в двух встречах.

После 5 матчей «Челси» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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