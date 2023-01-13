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Сегодня, 13:12

Мерсон: «Если Холанн не забивает, это становится проблемой для «Сити»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Холанн является нападающим до мозга костей. Если он не забивает, это становится проблемой. Раньше голы у «Сити» распределялись по всей команде, и это было удивительно. Соперники поймут это и начнут играть с Холанном плотнее», — приводит слова Мерсона Sportskeeda.

В текущем сезоне 22-летний норвежец провел за «Сити» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал 3 результативных паса.

Источник: Sportskeeda
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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