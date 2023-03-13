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Каземиро — первый игрок «МЮ» с двумя красными карточками за сезон в АПЛ с 2014 года

Руслан Минаев
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро был удален в матче 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0).

Для Каземиро это уже вторая красная карточка в текущем сезоне. До этого бразильца удалили в игре с «Кристал Пэлас» (2:1) в 22-м туре АПЛ.

Таким образом, хавбек стал первым игроком «МЮ» с сезона-2013/14, который получил две красные карточки за сезон в АПЛ. Тогда два удаления в течение сезона заработал Неманья Видич.

Всего на счету 31-летнего полузащитника 19 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии, 2 гола, 3 ассиста и 5 желтых карточек.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Неманья Видич
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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