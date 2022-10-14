Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

14 октября, 23:43

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело: «У меня есть амбиции показать, на что я способен на поле»

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело рассказал, как чувствует себя после травмы.

Хавбек выбыл на 3-4 месяца из-за травмы, полученной на тренировке.

«Прошлая неделя была не лучшей для меня… К сожалению, как вы знаете, травма левого бедра вывела меня из строя на некоторое время. Это случилось как раз в тот момент, когда после огромных усилий и напряженной работы я был готов закрепиться в новой команде и был полон решимости бороться за свою мечту — сыграть на чемпионате мира.

Сейчас мне нужно не опускать голову, побыть с моей семьей и сделать все необходимое вместе с командой, чтобы как можно скорее вернуться окрепшим. Препятствия не помешают мне продвигаться вверх, у меня есть большие амбиции показать, на что я способен на поле. А пока я буду продолжать поддерживать одноклубников по «Ливерпулю» и мою любимую сборную Бразилии. Спасибо за все сообщения поддержки!» — написал бразилец в своих соцсетях.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» не будет выкупать арендованного у «Ювентуса» Артура Мело.

Английский клуб арендовал 26-летнего игрока в конце августа нынешнего года. Он принял участие в 2 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Футбол
ФК Ливерпуль
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Брайтон» выйдет на матч с «Брентфордом» в футболках с поддержкой Мвепу. Он завершил карьеру из-за заболевания сердца

«Брентфорд» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии