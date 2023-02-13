Забитцер: «В «Манчестер Юнайтед» я чувствую себя очень комфортно»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер рассказал о планах на будущее.

«Мое будущее? Сейчас я в аренде в «Манчестер Юнайтед», это все, что я могу сказать. Я чувствую себя здесь очень комфортно. Мне нравится команда, мне нравится клуб и атмосфера на «Олд Траффорд». Посмотрим, что будет летом», — цитирует журналист Альфредо Педулла Забитцера.

28-летний австриец проведет в «Манчестер Юнайтед» остаток сезона-2022/23 на правах аренды.

Забитцер принял участие в трех матчах за «красных дьяволов» и пока не отметился результативными действиями.