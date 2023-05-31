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Сегодня, 17:00

Полузащитник «МЮ» Фред недоволен количеством минут на поле в сезоне-2022/23

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред недоволен тем, сколько минут он получил под руководством Эрика тен Хага.

«Что касается моей собственной игры, то я считаю, что сыграл хорошо, хотя мне хотелось бы иметь больше минут на поле. Когда я был на поле, я думаю, что делал все, что от меня ожидалось, чтобы помочь команде добиться успеха», — приводит слова Фреда Goal.

Ранее сообщалось, что 30-летним игроком интересуется «Фулхэм».

Полузащитник в сезоне-2022/23 сыграл за клуб «МЮ» 55 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Всего он провел на поле 2185 минут.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Goal
Фредерико Родригес де Паула Сантос (Фред)
ФК Манчестер Юнайтед
0
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