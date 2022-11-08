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Сегодня, 13:37

Азар может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

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Полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться в чемпионат Англии. Футболиста хочет приобрести «Ньюкасл», сообщает El Nacional. Клуб готов заплатить за бельгийца 20 миллионов евро.

Текущее соглашение 31-летнего полузащитника с «Реалом» рассчитано до 2024 года. В переходе Азара также заинтересована «Астон Вилла», которая летом выкупила у «Барселоны» Филиппе Коутинью.

В текущем сезоне бельгийский хавбек принял участие в шести матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

Филиппе Коутиньо
Эден Азар
ФК Астон Вилла
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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