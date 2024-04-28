Постекоглу похвалил футболистов «Арсенала» за игру против «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу после поражения от «Арсенала» (2:3) в 35-м туре АПЛ подвел итоги встречи.

«Когда ты даешь сопернику время и пространство, они тебя наказывают. В первом тайме они нанесли четыре удара по воротам и забили три гола. Это их заслуга, «Арсенал» хорош. Они внимательны к таким деталям, нельзя давать время сопернику», — цитирует Постекоглу Football.London.

Команда Микеля Артеты одержала третью победу подряд и с 80 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» набрал 60 баллов и располагается на 5-й строчке в чемпионате Англии.

В следующем туре «канониры» встретятся с «Борнмутом», а «Тоттенхэм» сыграет против «Челси».