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Сегодня, 10:45

Постекоглу — о фанатах «Тоттенхэма»: «Если они думают, что мы станем чемпионами — отлично, мы должны соответствовать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос об ожиданиях болельщиков от текущего сезона.

58-летнего специалиста спросили, нужно ли фанатам «шпор» умерить ожидания после хорошего старта сезона.

«Нет, нет, нет, пусть они наслаждаются этим. Моя роль не в том, чтобы лопать людям мыльные пузыри.

Позволь им волноваться, позволь им забежать вперед. В этом прелесть быть болельщиком. Они переживают достаточно боли, приятель, ты должен позволить им насладиться моментом.

Если они думают, что мы станем чемпионами, то отлично, мы должны соответствовать этим ожиданиям. Наши болельщики заслуживают немного счастья и наслаждаться им так, как им хочется», – приводит слова Постекоглу Football.London.

«Тоттенхэм» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 5 туров.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
9
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
11
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
12
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
15
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 3 : 1
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 1 : 0
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 2 : 1
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 1 : 0
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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