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Сегодня, 15:23

Рамсдейл: «Переход Жезуса оказал огромную помощь «Арсеналу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл оценил текущий состав «канониров».

«Переход Жезуса оказал нам огромную помощь. Он выигрывал АПЛ. Теперь к нам пришёл Жоржиньо, он тоже выигрывал трофеи, все, кроме премьер-лиги и чемпионата мира. Также у нас есть Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор, которые провели еще один год в АПЛ, стали мудрее на год, имеют опыт игры на чемпионате мира», — приводит слова Рамсдейла Evening Standard.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 69 очков в 29 сыгранных матчах.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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