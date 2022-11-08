«Реал», «Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в подписании нападающего сборной Мексики Веги

Нападающий «Депортиво Гвадалахара» и сборной Мексики Алексис Вега попал в сферу интересов «Реала», «Ливерпуля» и «Челси». Об этом сообщает Give me Sport.

24-летний мексиканец выступает за «Гвадалахару» с января 2019 года и провел за клуб 121 матч, забил 24 мяча и отдал 23 результативные передачи. Transfermark оценивает стоимость нападающего в восемь миллионов евро.

Вега дебютировал за сборную Мексики 27 марта 2019 года в матче с Чили. Всего на его счету четыре мяча и три результативных передачи в 21 игре за национальную команду.