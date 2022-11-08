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Сегодня, 15:36

Фоден не понимает, почему ему дали прозвище «стокпортский Иньеста»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден отреагировал на свое новое прозвище. «стокпортский Иньеста», именно так 22-летнего хавбека называют фанаты. Английский футболист родился в городе Стокпорт.

«Это хороший комплимент, но я понятия не имею, почему мне дали такое прозвище. Андрес Иньеста был слишком хорош», — цитирует Фодена Esquire.

В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Сити», забил семь голов и отдал три результативные передачи во всех турнирах.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет против «Челси» 9 ноября в третьем раунде Кубка Англии.

Андрес Иньеста
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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