«Реалу» предложили подписать Кейна

«Реалу» предложили подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает Cadena SER.

По данным источника, англичанин запросил у «шпор» трансфер в другой клуб. После чего в «Реал» обратились посредники с вопросом заинтересованы ли в Мадриде в 29-летнем англичанине. «Реал» оставил вопрос без ответа.

В нынешнем сезоне Кейн провел 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.