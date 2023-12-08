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Сегодня, 07:57

Рико Льюис прокомментировал поражение «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»

Виктория Кравченко
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Правый защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис признался, что в последнем матче АПЛ с «Астон Виллой» его команда уступила по всем пунктам.

«В том матче мы были недостаточно хороши во всех аспектах. «Астон Вилла» переиграла нас, нужно отдать должное сопернику. Иногда такое случается, но проигрывать таким образом нам приходится нечасто. Мы должны исправиться как можно скорее», — цитирует City Xtra 19-летнего Льюиса.

«Астон Вилла» набрала 32 очка и поднялась на 3-е место в турнирной таблице, обойдя «Манчестер Сити», идущий четвертым (30 очков).

ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
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