Фердинанд: «Каземиро — самая важная деталь пазла «МЮ»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро сделал большой вклад в изменение команды в текущем сезоне.

«Раньше «МЮ» был хрупкой командой, были заметны проблемы, но теперь можно увидеть их сплоченность. Я думаю, что это связано с Каземиро — он стал самой важной деталью пазла. Он словно клей, который все скрепляет, все проходит через него. Если бы «МЮ» пропустил гол не только от такой команды, как «Сити», но и от других — например, от «Брентфорда» — в начале сезона, они бы посыпались. Эта команда выглядит так, будто она сделана из лучшего материала, более крепкого, более сильного, и можно заметить, что болельщиков радует командный дух, а не только сказочный футбол», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года, он перешел в английскую команду из «Реала».

В текущем сезоне 30-летний бразилец сыграл за «красных дьяволов» 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

«МЮ» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков за 18 туров.