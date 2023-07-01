Фердинанд — о Де Хеа: «Он выдающийся профессионал»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об испанском голкипере Давиде Де Хеа. 1 июля вратарь стал свободным агентом.

«Давид был настоящим слугой этого клуба. 12 лет — почти столько же, сколько я провел в «Манчестер Юнайтед». Четыре или пять раз Де Хеа признавали игроком года. Он был феноменален. Временами Де Хеа был лучшим в клубе. Бывало, что все шло не очень хорошо. Временами он терял форму. Возможно, терял уверенность, но, в основном, служил клубу замечательно. Он выдающийся профессионал», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. За это время голкипер провел 545 матчей, в которых пропустил 590 голов.