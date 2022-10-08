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Сегодня, 09:42

Роджерс не уверен, что Мэддисон продлит контракт с «Лестером»

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не уверен, что полузащитник Джеймс Мэддисон продлит контракт с клубом.

«Я пока не знаю этого. Вопрос не ко мне, а к клубу. Моя задача — тренировать Джеймса так, чтобы он показывал свою лучшую игру. Думаю, зимой к нему будет интерес. Естественно, хочется сохранять лучших футболистов в составе, мы продолжаем говорить об этом, но продолжаем терять лидеров. Не хочется терять Мэддисона, но я сейчас могу лишь фокусироваться на ежедневной работе с ним.
К сожалению, вокруг игроков часто возникают слухи, потому что агентам нужно формировать рынок, а если какая-то сделка не срастается, то футболист может пережить спад. У Джеймса такого не было, его связывали со многими клубами, но он — реалист. Он знает, что в «Лестере» можно хорошо развиваться, спокойно работать день за днем. Что будет, то будет», — приводит Sky Sports слова Роджерса.

Мэддисон выступает за «Лестер» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 8 матчах в составе «лис».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего англичанина в 50 миллионов евро, его контракт с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года.

Футбол
ФК Лестер
Брендан Роджерс
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